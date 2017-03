In Bundesliga il rinnovo di Sead Kolasinac non arriva. Il giocatore bosniaco in forza allo Shalke 04 ha il contratto in scadenza a giugno di questo anno. Come riportato dalla Bild, il Ds della squadra di Gelsenkirchen Heidel sta lavorando da mesi sulla proposta di rinnovo da recapitare al giocatore ma il terzino dal canto suo non sembra intenzionato a continuare la sua avventura col club tedesco: le offerte sono molte, si è parlato di Manchester City, Arsenal e Liverpool dalla Premier League e di Roma e soprattutto Juventus dalla Serie A. L’ultima in ordine di tempo iscrittasi alla corsa per l’esterno tutto fascia dello Shalke è il Milan: i tedeschi hanno così ricevuto la sesta offerta in pochi mesi per il classe ’93. La Juve osserva interessata, ma le pretendenti per il bosniaco continuano a crescere.