Ha illuminato l'estate. E con un cognome così, non poteva essere altrimenti. Nelle notti d'agosto, quelle in cui la Coppa Italia è l'unico appiglio al quale aggrapparsi per non sprofondare nella routine spiaggia-sdraio-gossip e respirare calcio, Ferdinando Del Sole stregò Pescara, il Pescara, Zeman e la Serie B: in gol nella sfida vinta con la Triestina, due gol 6 giorni dopo, il 12 agosto, a Brescia. Poi una prova convincente contro il Foggia nel 5-1 alla prima di campionato, due assist alla terza contro il Frosinone. Nel mezzo la convocazione con l'Italia Under 20 e la Juve che se lo assicura per il futuro. Ma il futuro sembra essere arrivato.



IL PIANO JUVE - Un inizio sfolgorante per questo mancino classe '98, che ama partire da destra per mangiarsi il campo. Poi le statistiche che non si aggiornano, la titolarità che diventa panchina, le sostituzioni che si trasformano nel più classico dei "non utilizzato". Dal 14 ottobre solo 3 gare da titolare, dal 25 novembre 4 volte non è sceso in campo, una volta è stato schierato titolare, una volta è entrato per un solo minuto. Per questa considerazione che, col tempo, è andata scemando, la Juventus sta pensando di "riportarlo alla base", anche se, di fatto, il bianconero non lo ha mai indossato. Qualche club di A sta provando a chiederlo in prestito, ma, salvo sorprese, resterà in bianconero per giocare, da fuori quota, con la Primavera di mister Dal Canto. Perché Del Sole, in qualche modo, deve tornare a splendere.



@AngeTaglieri88