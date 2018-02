E’ con il gol di un ex juventino come Roberto Pereyra che il futuro di Antonio Conte al Chelsea - già in bilico - si fa quasi inevitabile. L’addio a Londra è sempre più vicino, con l’eroe della sesta Premier League conquistata dai Blues a trasformarsi, in pochi mesi, in un vero e proprio peso per il club di Roman Abramovich. “Conte on brink” e “End of the line” sono soltanto alcuni dei commenti della stampa britannica dopo il crollo di ieri sera contro il Watford. E la parabola discendente del tecnico leccese, d’altra parte, va a confermare un’opinione già valida da tempo negli ambienti bianconeri: il suo addio, alla Juventus, ha fatto solo bene.



CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM