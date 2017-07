La Juve vince, convince e può sorridere dopo l'amichevole contro il Paris Saint Germain. Clima sereno, ma non solo in campo perchè anche sugli spalti dell'Hard Rock Cafè Stadium di Miami, la Juventus è riuscita a dare spettacolo con una sua invitata speciale. Si tratta di Florencia Galarza, super-calciatrice argentina, che oltre a giocare per la formazione dei New York FC, è ambasciatrice Adidas in tutto il mondo e, soprattutto si divide fra il lavoro da calciatrice e quello di modella.



La bellissima Galarza, di origini italiane come lei stesso continua a ribadire su i propri account social, è stata ospite della Juventus per allietare sugli spalti la serata di Miami divenuta ancor più calda con il suo arrivo. Abito rosa, fisico da urlo, Florencia ha voluto ringraziare personalmente la Juventus su i social network. Tifosa per una notte e chissà, forse di più. Per ora gustatevela nella nostra gallery.