Douglas Costa: rivelazione per la Juve, spina nel fianco per gli avversari. Il brasiliano, arrivato dal Bayern Monaco nell'ultimo mercato estivo, è stato l'uomo in più dei bianconeri in questo finale di stagione. Tutto o quasi passa dalla sua capacità di creare superiorità numerica: nessun giocatore conta più dribbling di lui, 97 in questo campionato.