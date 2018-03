La miglior difesa e il secondo miglior attacco, dietro alla Lazio, che però ha una gara in più. Ma non solo: la Juventus è anche la squadra che è stata per più minuti in vantaggio (1406) e meno in svantaggio (162) in questa Serie A. Dati supportati dai propri marcatori: Higuain e Dybala. Il club bianconero è l’unica squadra di questa Serie A ad avere due calciatori in doppia cifra di marcature: la Joya 17 gol e il Pipita 15.