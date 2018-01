Chelsea e Manchester United non mollano Alex Sandro. Lo United, tuttavia, non sarebbe pronto a fare subito un'offerta importante mentre Conte vorrebbe che il Chelsea mettesse subito mano al portafoglio sebbene la dirigenza dei Blues non la pensi proprio allo stesso modo (eufemismo). Difficile quindi che il futuro del brasiliano venga delineato già a gennaio. Quel che è certo è che, come riportiamo da mesi, il giocatore sarà libero di partire in estate una volta che la Juve avrà trovato un sostituto. Il prezzo di partenza per il calciatore si aggira tra i 50 ed i 60 milioni di euro.