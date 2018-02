Poco meno di un anno fa, nel corso della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, Massimiliano Allegri trovava (dalla panchina) la mossa che avrebbe rappresentato, per il proseguo della stagione, la svolta tattica più importante per la sua Juventus. Al gol fortuito di Marko Pjaca fece seguito quello cercato e voluto da Dani Alves, subentrato un minuto prima a Stephan Lichtsteiner.



LA SVOLTA TATTICA - Fino ad allora l'esterno brasiliano non era riuscito né a trovare un buono stato di forma, né una giusta collocazione nello scacchiere dell'allenatore toscano. Eppure dopo la gara d'andata col Porto Dani Alves ha conquistato un ruolo centrale e da trascinatore nella trionfale seconda parte di stagione della Juventus culminata, tuttavia, con la sconfitta di Cardiff nella finale di Champions che ha portato il brasiliano all'addio in estate per "cercare di vincerla".



ALLEGRI NON HA UN "DANI ALVES" QUEST'ANNO - La sua partenza, numericamente, è stata sopperita dall'arrivo di Mattia De Sciglio, il quale sta vivendo (complici infortuni) la stessa stagione del brasiliano un anno dopo. Eppure anche un eventuale maggior utilizzo dell'ex-Milan non può rappresentare la svolta (per qualità ed esperienza ai vertici del calcio globale) trovata lo scorso anno con Dani Alves. Potrebbe esserlo Douglas Costa, ma davanti c'è fin troppa concorrenza. La realtà è che la Juventus quest'anno non è riuscita a trovare sul mercato quel mix di esperienza e qualità da mettere a disposizione di Allegri come fu con Evra prima e il brasiliano poi. Il prossimo mercato servirà anche e soprattutto per trovare un innesto "alla Dani Alves". Soprattutto nel reparto dei terzini, l'innesto di Leonardo Spinazzola, con i contratti di Lichtsteiner e Asamoah in scadenza, non può bastare.