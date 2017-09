Massimiliano Allegri ha le idee chiare in vista della sfida che la sua Juventus affronterà domani sera contro il Torino nel derby cittadino. L'allenatore bianconero non ha dubbi in difesa dove ai lati di Chiellini e Benatia agiranno Lichtsteiner e Alex Sandro. Pochi i dubbi anche in attacco dove gli intoccabili Mandzukic, Higuain e Dybala saranno accompagnati da Cuadrado lungo l'out di destra. Torna dal 1' Pjanic a centrocampo con Matuidi favorito su Bentancur, unico vero dubbio rimasto. In porta? Buffon si riprende il suo posto.



Ecco la probabile formazione:

Juventus (4-2-3-1): Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.