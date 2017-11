Secondo Tuttosport, la Juventus ha le idee molto chiare sui possibili top player da cedere a giugno. Uno di loro può andar via per fare cassa, la logica dell'operazione Pogba che è stata determinante in quell'estate di 2 anni fa per finanziare un mercato intero: il primo indiziato è Alex Sandro, poi spunta il nome di Cuadrado (Allegri però vorrebbe tenerlo). La sorpresa può essere Daniele Rugani, valutato tanto e fin qui non intoccabile.