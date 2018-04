Dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri è emersa la possibilità di rivedere in campo Benedikt Howedes , in una stagione tormentata da infortuni. Il tedesco - ha spiegato il tecnico bianconero - è in ballottaggio con Lichtsteiner per il ruolo di esterno destro della linea difensiva a quattro. Nella stagione in corso è sceso in campo una sola volta e il suo riscatto (è in prestito dallo Shalke 04 ) diventa a questo punto sempre meno probabile.