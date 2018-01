Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco l'intervista al difensore italiano:



SULL'ATALANTA - "Quella di ieri contro l'Atalanta è stata una vittoria importante, perché poi Bergamo è un campo difficile dove abbiamo sempre faticato.L'Atalanta è una grande realtà del calcio italiano e ora anche europeo. Paradossalmente meritavamo anche qualcosina in più nonostante il rigore parato, poi chiaro che qualcosa devi concedere, ma penso che si debba essere contenti della prestazione."



SULLA DIFESA - "Ora abbiamo svoltato e abbiamo ritrovato anche il piacere di sacrificarci e difendere, caratteristiche che poi con le qualità che abbiamo ci permettono di portare a casa le partite. Non è un caso che poi sono arrivati questi risultati con pochissimi gol subiti, questo fa capire che, lo ripete il mister, al 99% qui vince la miglior difesa e deve essere un nostro obiettivo."



SUL NAPOLI - "Svolta Napoli? Quella è stata una partita importante. Questa squadra ha bisogno delle grandi sfide per rendere il meglio e tirare fuori quel qualcosa in più. In altre gare tendiamo a non fare grandissime prestazioni ma a limitarci al vincere senza poi esagerare, ma in questo periodo la bravura nostra è stata alzare i giri quando serviva."



SUL GIOCO - "La qualità del gioco? Alla fine sono chiacchiere da bar, siamo squadre diverse rispetto al Napoli. Noi siamo molto più fisici, ma non credo ci sia un meglio o un peggio, quello lo dimostrano i risultati. Sarà ancora più bello perché abbiamo di fronte una squadra che tira e non si ferma mai."



SU BUFFON - "Buffon? La sua forza è sempre stata la grande serenità in tutto quello che ha fatto, dicevo che ha il potere di fermare il tempo. Obiettivamente ha avuto la capacità dopo i 30 anni di mettersi in discussione, di cambiare anche un po’ la propria vita tramite il lavoro, di allungarsi la carriera. Da parte sua c’è tanto impegno e secondo me deve stare solo sereno, poi troverà lui la miglior scelta per la sua vita. Potrebbe giocare tanti tanti anni, smetto prima io se guardiamo solo le condizioni fisiche.



SUL RINNOVO - "Il mio contratto? A breve rinnoveremo, non ci saranno sorprese. Solo per far riposare i dirigenti impegnati nel mercato, ora non è il momento. Nel prossimo mese ci sarà tutto senza problemi".