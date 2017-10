Giorgio Chiellini ripercorre ai microfoni di Jtv la propria carriera in bianconero: “L’esordio con la Juve? C’era tantissima emozione. Ero arrivato da due mesi ma, come capita a tutti i giovani che arrivano alla Juventus, ci è voluto un po’ di tempo per entrare in una squadra di campioni, basti pensare che in quella partita ho sostituito un Pallone d’Oro e quello che oggi è il nostro vicepresidente, Pavel Nedved. Quando arrivi qui, sei catapultato in un'altra realtà ed all'inizio si fatica un po', ma piano piano sono riuscito a conquistarmi il mio spazio."



PRIMO SCUDETTO – “Le emozioni che ho provato a Trieste sono paragonabili soltanto alla vittoria che abbiamo lasciato a Berlino e Cardiff, perché quello scudetto è arrivato dopo tanti anni di sofferenze, al termine di un'annata incredibile con una rincorsa sul Milan da imbattuti. Dopo tante difficoltà, quella è stata una rinascita: c'era una tensione incredibile in quella settimana e l'esplosione di gioia vissuta a Trieste è stata una delle più grandi che abbia mai vissuto.”



COPPA ITALIA - "Quella contro la Lazio fu una partita speciale, perché segnai e dedicai il gol a mia figlia, che sarebbe nata pochi mesi dopo. Fu la mia prima coppa alzata da capitano e rappresenta un'emozione forte, il primo trofeo di un triennio di tre "doblete" consecutivi che ci ha fatto davvero sognare. Nel 2015 e nel 2017 siamo stati ad un passo dalla storia, quando ci si ripensa resta sempre un po' di delusione ma anche la consapevolezza di avere fatto qualcosa di straordinario.”