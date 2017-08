Giorgio Chiellini risponde alle critiche dopo l'amichevole persa contro il Tottenham a Wembley. Ecco le dichiarazioni del centrale della Juventus, riportate da Tuttosport: “Vorrei far provare a voi i carichi di lavoro degli ultimi giorni! Lo spirito è sempre quello, non è cambiato. Abbiamo ancora fame e lo dimostreremo. Anzi, sono contento di aver affrontato un avversario come il Tottenham che ci ha riportato su un’intensità più alta. Venivamo da un tour negli USA in cui non siamo riusciti a tenere ritmi adeguati per le condizioni climatiche e i continui viaggi. Il Tottenham ci ha riportati alla realtà, con qualche schiaffone che ci fa sicuramente bene”.



SENZA BONUCCI - Partito Bonucci, la difesa bianconera è cambiata radicalmente. “Dobbiamo trovare nuovi equilibri e alternative rispetto al passato”, conferma Chiellini, “ma se ci pensate è stato così ogni anno: abbiamo superato l’addio di Vidal e Pirlo, sembrava si aprisse una voragine, ma abbiamo poi inventato un altro modo di giocare”.