Gigi Buffon è tra i candidati a vincere il premio della Fifa come miglior portiere del 2017. A sponsorizzare la sua candidatura ci ha pensato il suo compagno alla Juventus e in Nazionale, Giorgio Chiellini, intervistato da Fifa.com: "Ci sono stati alti e bassi in questi 12 anni con Gigi. Ovviamente, i momenti felici e di tensione che abbiamo condiviso prima delle partite importanti rimarranno per sempre con me. Prima di giocare con lui, giocai contro di lui ed ebbi anche la fortuna di segnargli un gol. Penso meriti questo premio, perché ha avuto una grandissima stagione e le sue parate ci hanno permesso di arrivare molto vicini a vincere ogni trofeo. Tutti, che siano compagni di squadra o avversari, dicono che lui fa sembrare facili le cose difficili". Chiusura, poi, sul Buffon più personale: "Gigi è un estroverso, sorride sempre e non si è mai dato arie. È un modello per tutti i suoi compagni, sia giovani che vecchi".