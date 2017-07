Al termine di Juventus-Barcellona, terminata 1-2 per i blaugrana, Giorgio Chiellini ha parlato in maniera approfondita del suo nuovo compagno, il classe '97 Rodrigo Bentancur: "Mi ha fatto una buona impressione. Alla fine era uno dei pochi volti nuovi e un ragazzo così giovane che giocava da titolare nel Boca qualche qualità doveva avere. È un ragazzo di prospettiva, deve mettere un po' di chili e muscolatura per giocare in Europa e in Italia, ma è un ragazzo di vent'anni e ha quel qualcosa che gli permetterà di essere protagonista qui".