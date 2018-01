Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "l settimo scudetto è un obiettivo, così come la quarta Coppa Italia e di nuovo la Champions. Sono obiettivi raggiungibili: non vuol dire che siano facili, ma neppure irrealizzabili. Abbiamo le potenzialità e una rosa che può arrivare in fondo a tutte le competizioni. Ma le chiacchiere le porta via il vento e noi dobbiamo parlare con i fatti, come abbiamo fatto negli scorsi mesi. Già da mercoledì avremo una partita difficile, un quarto di finale di Coppa Italia, dove vogliamo andare avanti".