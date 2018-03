Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, parla a Premium Sport prima della sfida contro la Spal: "E' una partita molto importante, bisogna portare a casa i tre punti con le energie mentali che abbiamo messo in campo nelle ultime partite. Siamo in un buon momento ma questo non deve farci abbassare l'attenzione contro una squadra in salute e uno stadio in festa che aspetta questa gara da 50 anni. Dobbiamo mettere tutte le energie, tutte le nostre forze e mentalità per conquistare tre punti importanti. Mettere pressione al Napoli? Come ho sempre detto facciamo una corsa su noi stessi, non è presunzione ma è coscienza e consapevolezza delle nostre possibilità e degli obiettivi, sono tre punti importanti a prescindere dagli altri".