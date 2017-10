Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini parla a Premium Sport dopo il pareggio con l'Atalanta: "Abbiamo fatto una partita intensa contro una grande realtà italiana. Faccio grandi complimenti all’Atalanta per la stagione dell’anno scorso e per quello che sta facendo quest’anno in Europa ma viste le occasioni avute avremmo meritato noi la vittoria. Siamo stati poco concentrati sul primo gol, peccato perché finire il primo tempo con due gol di vantaggio avrebbe chiuso la partita. Un messaggio per Bonucci? Sono contento di vederlo per giocarci insieme. Inventano sempre polemiche, non è vero niente, siamo in ottimi rapporti e gli auguro il meglio. Le ultime volte mi sono sempre infortunato in nazionale, speriamo di giocare insieme le prossime due partite con l’Italia".