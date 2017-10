Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto a Premium Sport alla vigilia della partita con lo Sporting Lisbona: "Gli errori degli ultimi match da non ripetere? Dovevamo stare più attenti nel secondo tempo. Dopo l’intervallo dovevamo capire di più il match e i pericoli che potevano essere dietro l’angolo. Per il resto il nostro inizio di campionato è stato sulla linea che di quello che doveva essere, stiamo crescendo e dobbiamo essere bravi a fare punti in questo periodo. Domani sarà un gara a parte, sappiamo l’importanza della sfida e sappiamo che in queste due partite con lo Sporting Lisbona ci giocheremo il passaggio del turno. Più facili da risolvere le questioni di testa o quelle tattiche? Non c’è niente di difficile da risolvere. Dobbiamo solo avere bisogno di un po’ di tempo per trovare nuovi equilibri e continuare a crescere. Non ci aspettiamo stravolgimenti, sia in positivo che negativo, siamo una squadra che deve crescere piano piano per arrivare in primavera a giocarci tutto. Un giudizio sullo Sporting Lisbona? E’ una squadra molto più brava rispetto alla quarta fascia in cui è stata inserita nei sorteggi. Ha un mister molto bravo e hanno una rosa di giovani e giocatori d’esperienza, come Coentrao. Dovremo fare sicuramente una grande partita. Siamo Consapevoli che il Barcellona arriverà primo nel girone e questo diventa quasi uno scontro diretto. Vorremmo chiudere la qualificazione a Lisbona. Per quanti anni ancora alla Juventus? Non lo so, penso al breve termine. Pensiamo alla sfida di domani, per il resto non ci sono problemi".