Queste le parole di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ai microfoni di Premum Sport, dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Abbiamo sbagliato tanto e subto la loro aggressività, senza riuscire a venir fuori. Il loro vantaggio nel primo tempo è stato meritato. Abbiamo sbagliato quattro partite questa stagione, e le abbiamo pagate tutte e quattro. Non ci sono mai state volte in cui l'abbiamo sfangata in situazioni difficoltose, come poteva andare oggi. Il campionato è lontano dalla fine, siamo sempre stati i primi ad averlo detto. Nelle trasferte più complicate non abbiamo fatto neanche un punto e viste le trasferte delicate che ci aspettano dobbiamo cambiare. la Juve non può perdere sia a Firenze che a Milano, e l'unica ricetta è il lavoro. Non ci siamo mai sentiti fenomeni, i nostri obiettivi li raggiungiamo con umiltà e sacrificio. Il modulo perfetto non c'è, ma ci manca un'identità forte che ci permetta di uscire meglio da queste trasferte. E non possiamo rivedere quando conterà una Juve così, a prescindere da numeri e moduli".