Giorgio Chiellini potrebbe tornare in campo prima della fine della stagione. Il problema muscolare accusato contro il Napoli il 22 aprile scorso avrebbe dovuto tenerlo fuori fino al termine della stagione ma come riporta La Gazzetta dello Sport il difensore bianconero potrebbe scendere in campo per l'ultima partita di campionato contro il Verona. Allegri lo ha portato in panchina per sostenere da vicino i compagni sia contro l'Inter che contro il Bologna ma per rivedere Chiellini in campo, forse, non ci sarà bisogno di aspettare la prossima stagione.