Ci pensa Giorgio Chiellini a tastare il polso della situazione in casa Juve alla vigilia del match con il Tottenham.



KANE - "E' un attaccante straordinario, le sue statistiche lo dimostrano. Giocatore che è cresciuto tanto negli ultimi anni, continuare a migliorarsi è la cosa difficile. Ora è proprio completo, ha caratteristiche che lo rendono uno dei 9 più forti del mondo. Ha detto che gli ho dato il benvenuto? Non ricordo, ma non mi sorprendo...diciamo che non l'ho fatta apposta".



BERNARDESCHI - "Il percorso che ha fatto Federico deve essere preso da esempio per tanti ragazzi. Ha avuto coraggio di mettersi in discussione, è arrivato alla Juve con la disponibilità di imparare. Ha sempre lavorato senza storcere mai il naso pur giocando poco, non è scontato. Persona che sa come rapportarsi. Di sicuro non deve fermarsi, continuando a lavorare e migliorarsi".



TOTTENHAM - "Riduttivo pensare al Tottenham come solo Harry Kane. Partita difficile, inizia il bello e non vediamo l'ora di scendere in campo. Obiettivo primario è non prendere gol, ma non sarà semplice. Squadra che gioca bene, proveremo a fermarla di squadra perché singolarmente si può vincere qualche duello ma è di squadra che non si prendono gol. Tutta la catena ha permesso ai difensori di essere lucidi".



BANDIERA - "Supero Boniperti? Non ci ho pensato, si invecchia, gli anni passano...ho la fortuna di essere in un club speciale, faccio tutto quello che posso per dare il mio contributo. I traguardi fanno piacere, ma non ci penso".