Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Premium Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham: "Inizia il bello della Champions e della stagione, inizia quello per cui abbiamo lavorato nei primi mesi e che aspettavamo da inizio stagione. Siamo ancora dentro a tutte le competizioni, finalmente si inizia a fare sul serio e non vediamo l’ora. Al sorteggio pescata una squadra abbordabile? Chi ha detto che il Tottenham è ‘abbordabile’ è una persona superficiale. Nell’urna c’erano PSG e City che hanno dei campioni che spostano gli equilibri ma il Tottenham è una squadra in continua crescita, ha sfiorato al vittoria del campionato negli ultimi anni e ha dei grandissimi talenti in rosa: abbiamo rispetto e stima per loro ma volgiamo passare il turno. Kane pericolo numero uno? Non si può non parlare di un giocatore che fa più gol di Messi in una stagione. Anche se il Tottenham non è solo lui, sono un grande gruppo che valorizza al massimo un attaccante fantastico come Kane. Sarà fondamentale non subire gol in casa ma noi veniamo da un ottimo periodo e stiamo bene. Sarà una partita che assomiglia più a un quarto di finale che a un ottavo. Il ritorno a Torino di Llorente? Speriamo di incontrarlo perché ora lui entra quando il Tottenham è in difficoltà quindi da quel punto di vista speriamo di incontralo. Ma vista l’ultima gara in Champions due anni fa quando ci ha segnato e siamo arrivati secondi nel girone, allora forse è meglio non incontrarlo. Al di là di questo, sarà un piacere rivederlo perché Fernando è una persona splendida che è andato via in lacrime perché teneva moltissimo a questi colori. Lo sentiamo ancora, è unico e spero che faccia benissimo anche se non domani sera”