La Juve di Conte, la prima Juve del ciclo vincente aperto con l’attuale tecnico del Chelsea e che sta proseguendo sotto la guida di Massimiliano Allegri, era composta in gran parte da calciatori azzurri tanto che nel febbraio del 2012La Juve di questa sera, evoluta in termini di qualità, forza e mentalità rispetto alla squadra di Conte, avrà invece uno, massimo due titolari italiani in campo. Segno che la politica del club bianconero sta cambiando, ma non solo…