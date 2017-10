La Juventus non ha fretta, né voglia di svenarsi nel mercato di gennaio alla ricerca di un grande colpo a centrocampo. La crescita di Bentancur ha cambiato i progetti tecnici per il mercato di gennaio in cui, comunque, la Juventus proverà a trovare un affare low cost.



ANDRÈ GOMES - Più volte il suo Marotta-Paratici hanno tentato di portare a Torino il centrocampista portoghese Andrè Gomes. La scelta di approdare al Barcellona due estati fa non ha pagato e ora, con il Mondiale alle porte, il classe '93 é alla ricerca di una squadra che gli conceda minuti.



CONTATTO - E questa potrebbe essere la volta buona per André Gomes di vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano catalano Sport, la formazione bianconera ha contattato direttamente il Barcellona per provare ad aprire una trattativa anche in prestito per lui ricevendo, per la prima volta, un'apertura a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Giocatore compreso, che ora spinge per la Juve.