Una voce clamorosa arriva da Roma: la Lazio si starebbe muovendo per portare in biancoceleste uno juventino. Ma non uno qualsiasi, bensì Claudio Marchisio, uomo simbolo della Juve. Come riporta ilBiancoNero.com, Claudio Lotito avrebbe identificato nel Principino l'uomo giusto per completare il suo centrocampo, specialmente in caso di qualificazione in Champions.

Questa "lucida follia" ha però un sacco di risvolti complicati: inanzi tutto i rapporti tesi tra le due società, il contratto che lega Marchisio alla Juve fino al 2020 e soprattutto un contratto fuori portata per la Lazio. Lotito ha infatti fissato il tetto massimo a 2,5 milioni, mentre Marchisio al momento ne guadagna 3,5 netti più bonus.