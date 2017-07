Non è detto che la Juventus intervenga sul mercato per sostituire Leonardo Bonucci. Con le soluzioni che ha già a disposizione, è chiara l'idea di mister Massimiliano Allegri. Ci sarà una frequente rotazione, con Giorgio Chiellini unico titolare inamovibile, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport. Al suo fianco la prima scelta è Andrea Barzagli, insostituibile per Allegri, ma comunque condizionato dall'età che avanza e dai 36 anni già compiuti. Per questo sarà costantemente alternato con Daniele Rugani e Medhi Benatia, che compleano al momento il reparto dei centrali. Se anche non dovesse arrivare un altro nome, dunque, i bianconeri non farebbero drammi.