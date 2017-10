La Juve ha fatto il suo dovere, sconfiggendo 2-0 il Milan, ma come se la sono cavata le avversarie di Champions League? Lo Sporting ha vinto 1-0 in trasferta con gol di Dost, lanciando un segnale alla Juve, che a Lisbona non avrà vita facile. Successo esterno anche per il Barça ,che torna con tre punti dallo scontro con l'Athletic Club: Messi e Paulinho firmano il 2-0. Derby amaro, invece, per l'Olympiacos, sconfitta 1-0 dal Panathinaikos.