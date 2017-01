Arriverà, Rodrigo Bentancur. Su questo nessuno ha dubbi e sponda Juve c'è la massima serenità. Il problema sorge nel momento in cui i bianconeri vogliono anticipare il suo approdo all'ombra della Mole. Non a giugno, ma già a febbraio, appena chiuso il Sub20. Il Boca non è poi tanto d'accordo, e chiede un indennizzo, ma il problema nuovo, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono le richieste del giocatore: l'offerta bianconera è un quinquennale a un milione di euro l'anno, lui ora ne vorrebbe il doppio. Altre complicazioni, per un affare anticipato che si fa sempre più in salita.