18.00 - Marko Pjaca è arrivato in questo momento a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito.



17.30 - La Juventus ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito per presentare gli ultimi aggiornamenti sull'infortunio occorso a Marko Pjaca.



A seguito del noto infortunio subito nella gara con la Nazionale croata, Marko Pjaca nella serata odierna verrà sottoposto a ulteriori accertamenti presso la clinica Villa Stuart dal Prof. Mariani dopo i quali verrà presa ogni decisione per il proseguimento delle cure.