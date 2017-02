Da sogno di mercato mancato ad un autentico flop: è stata questa la parabola discendente trascorsa da Andre Gomes. L'ex centrocampista del Valencia, infatti, finì nel mirino della Juve la scorsa estate, ma fu il Barcellona a battere la concorrenza dei bianconeri e a portarlo in blaugrana per il costo di 50 milioni di euro. A guidicare dalle prime prestazioni sfoderate dal portoghese in Catalogna, tuttavia, lo scenario sembra essere stato favorevole al club torinese: Andre Gomes, infatti, non sta trovando la sua dimensione nel Barcellona e nella gara di Champions contro il Psg è stato messo quasi in ridicolo da Draxler, altro ex obiettivo di mercato juventino, il quale invece si sta consacrando sotto la Tour Eiffel.