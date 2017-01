Uno a zero, palla al centro. Con Gonzalo Higuain, contro la Lazio, è più o meno così. I numeri sono chiari, quando il Pipita vede biancoceleste si trasforma. Indossa il costume da Superman. Parte alla carica come un toro con un drappo rosso. I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni: da quando è in Italia tra campionato e Coppa Italia l'attaccante argentino ha affrontato la Lazio 10 volte segnando 12 reti. Higuain ha sfidato la squadra guidata da Lotito 9 volte con la maglia del Napoli e una - all'andata, rimanendo a secco - con quella della Juventus, 7 volte in campionato (11 reti realizzate) e 3 in Coppa Italia (1).



SOLO 25 MINUTI... - La Lazio è la squadra più battuta da Higuain, contro nessun'altro avversario ha segnato così tanto. A Torino e Atalanta ha segnato 'solo' 6 volte, cinque le reti realizzate a Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter e Sampdoria. Quest'anno alla Lazio non ha segnato, ma ha giocato solo 25 minuti. Appena arrivato alla Juve era in fase di rodaggio, Allegri gli preferì Mandzukic dall'inizio. Un girone dopo è pronto a lasciare il segno.