"Mal di Spagna", così l'edizione odierna de La Stampa definisce il crollo di Juventus e Roma in Champions League contro Real Madrid e Barcellona, nell'andata dei quarti di finale della massima competizione continentale. "Juve e Roma travolte: è lo specchio di due politiche opposte, l'Italia è indietro. Difficile per i bianconeri colmare il gap. E Allegri riflette sul futuro". Antonio Barillà, giornalista molto vicino all'ambiente bianconero non usa mezzi termini per definire il momento della Vecchia Signora, che sta per dire nuovamente addio al sogno Champions League.