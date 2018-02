. Quello tranon è soltanto il duello tra due delle squadre più in forma d’Europa, ma anche il confronto tra due formazioni finite recentemente in una, rispettivamente in Italia e in Inghilterra. Diversi i motivi, uguale il risultato: dagli allenatori avversari alla stampa e i social network, bianconeri e Spurs arrivano all’appuntamento più importante della stagione come veri e propri bersagli.@mcarapex