La Juventus, negli ultimi anni di grandi vittorie, ha spesso potuto contare su alcuni portafortuna, o talismani che dir si voglia, che nell'immaginario popolari dei tifosi vengono venerati più dei campioni protagonisti degli ultimi sei scudetti: il più importante è stato senza dubbio Simone Padoin, jolly attualmente al Cagliari, celebrato più volte sul campo e in rete. Quest'anno invece può essere la volta di Daniele Rugani.



UNA SCONFITTA SU 30 PARTITE - Su trenta partite giocate dalla Juve in campionato con il difensore ex Empoli la Juventus ne ha persa una soltanto: due stagioni fa, penultima di campionato in casa del Verona, un 2-1 pressoché inutile. Dal 2015 a oggi, con Rugani in campo (da titolare o meno), la Juventus ha una media di 2,75 punti ottenuti a partita: uno score impressionante, soprattutto se si pensa che per un difensore è più complicato essere decisivo, rispetto che per un centrocampista o un attaccante. Dopo due stagioni da sostituto e riserva di Bonucci, questa per il difensore di Lucca deve essere la stagione della consacrazione: in seguito a un primo periodo altalenante, ora Massimiliano Allegri sembra aver puntato su di lui per essere sin da subito il leader che dovrà guidare la retroguardia bianconera del futuro. Già a partire da Milano magari, con il saggio Chiellini accanto a fargli da spalla.



MILAN, ESAME DA NON FALLIRE - Anche quest'anno, con lui la squadra ha sempre vinto, incassando solo 4 dei 15 gol subiti: Rugani ha saltato le partite più importanti in campionato (contro Torino, Atalanta e Lazio, pure in Supercoppa) e non ha mai giocato in questa edizione della Champions League, quindi quello contro i rossoneri sarà un debutto di fuoco. Allegri lo vorrebbe più determinato e concentrato: per non rimanere solo un talismano.



@AleDigio89