Nonostante la partenza ad handicap della scorsa stagione la Juventus di quest'anno ha soltanto tre punti in più rispetto a quella della passata stagione dopo le prime venti partite di campionato. La squadra di Allegri sta comunque mantenendo un trend positivo rispetto allo stesso periodo dell'anno passato e, soprattutto è in testa alla classifica di Serie A al contrario di dodici mesi fa. Nel confronto tra questa e la passata stagione spicca la Roma che rispetto alle prime 20 partite del 2015/16 ha collezionato ben 12 punti in più. Il Napoli, invece, ha tre lunghezze in meno rispetto ad un anno fa, non poi così male considerata la partenza di Higuain e l'infortunio di Milik.