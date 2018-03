Nuove conferme, nuovi indizi su una decisione presa da qualche settimana e anticipata da Calciomercato.com . Gigi. Da qui a giugno, quindi, il portierone della Juventus vivrà i suoi ultimi mesi da calciatore professionista,del capitano per permettergli di giocare anche ilCome scrive La Gazzetta dello Sport, ci sono nuovi indizi che fanno capire come Buffon abbia già deciso il suo futuro e la tanto discussa convocazione in Nazionale voluta dal commissario tecnico ad interim Gigi Di Biagio per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra non è che l'antipasto di quella che sarà la sua nuova vita dopo aver appeso scarpini e guanti al chiodo. Per lui è già pronto un. Nelle prossime settimane a Coverciano potrebbe tornare anche Andrea Pirlo, grande campione e amico di Buffon, che condividerà la sua stessa avventura. Una storia che continuerà a essere azzurra anche fuori dal campo, con l'addio previsto all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 4 giugno, in occasione dell'amichevole tra Italia e Olanda.