Operazione raffreddata. La Juventus al momento ha preso tempo sul fronte Stefan de Vrij, difensore della Lazio a scadenza di contratto con un rinnovo importante sul tavolo ancora non accettato: i bianconeri hanno preso informazioni da tempo sull'olandese, ma come raccontato più volte non hanno mai scelto di fare il passo decisivo. E anche negli ultimi giorni, vista l'insistenza di Inter, Barcellona e non solo, Marotta e Paratici sono stati interpellati: per adesso la Juve ha congelato ogni discorso, massima priorità a Caldara per giugno poi si penserà all'occasione de Vrij.



DA VRSALJKO A UN BABY - Altri appunti sparsi dei movimenti bianconeri in queste ore: si è complicata la pista Sime Vrsaljko, l'Atlético Madrid sta facendo resistenza e in generale l'obiettivo terzino destro per la Juventus vede un rallentamento dovuto all'uscita di Lichtsteiner che non è scontata, visto che lo svizzero al momento non è esaltato dalle offerte ricevute. Ecco perché la Juve aspetta, mentre Simeone vuole tenere Vrsaljko con sé: occhio sempre a Darmian. Intanto, nella sinergia Juve-Ascoli che ha portato sul tavolo i nomi di Orsolini e Favilli nei mesi scorsi rientrerà da adesso anche un giovane talento: si chiama Davide Di Francesco, non è legato all'allenatore della Roma avversaria di questa Juve, fa l'esterno, classe 2001. Già 6 gol in Primavera, Di Francesco brilla nell'Ascoli e si è allenato in prima squadra. Da gennaio firmerà e sarà bianconero. Altro talento prenotato...