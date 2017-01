La Juventus conosceva Federico Chiesa ben prima di domenica sera, quando nella gara del Franchi ha contribuito alla sconfitta proprio dei bianconeri sfoderando una prestazione superlativa. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza juventina si era informata in estate per un possibile approdo in bianconero del figlio d'arte, ricevendo un no secco da parte della Fiorentina. Non solo la Juve: anche il Bayern ha sondato il terreno per Chiesa tramite un contatto telefonico con il padre Enrico, ma anche in questa circostanza i presupposti per il matrimonio non si verificarono. Federico Chiesa, infatti, è voluto rimanere in viola per crescere e, a giudicare dai risultati, ha fatto la scelta giusta.