. Bianconeri chiamati ad accorciare ancora una volta la distanza dal Napoli capolista, rossoblù alla ricerca di punti fondamentali per allontanare una zona retrocessione che al momento dista cinque lunghezze: eppure,. Il match di Torino come occasione di un nuovo incontro tra Marotta e Perinetti, fondamentale per il futuro dei molti talenti in ballo.