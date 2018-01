Lo ha avuto alla Juventus prima e in Nazionale poi, ma difficilmente la strada di Antonio Conte tornerà a incrociarsi con quella di Giorgio Chiellini. Interventuto in conferenza stampa, l'allenatore del Chelsea ha smentito l'interesse per il difensore bianconero, in scadenza di contratto a giugno: "Siamo in periodo di mercato e ci sono tante voci, tanti rumors. Non stiamo provando a metterlo sotto contratto, lui vuole finire la sua carriera alla Juventus e credo sia giusto così".