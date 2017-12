La Juventus continua ad espandersi e porta il proprio brand in Giappone. Dopo un anno dalla concessione della licenza a Img, che ha portato i prodotti bianconeri in Giappone, Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan, Australia e Nuova Zelanda, ora è pronta una nuova partnership. Come riferisce Tuttosport il mercato bianconero nel paese del Sol Levante si concentrerà su abbigliamento, gadget, valigie e soprattutto accessori per auto.