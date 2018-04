La Juventus affronta oggi il Benevento per provare a mettere 7 punti di distacco, almeno fino alla sfida del Napoli contro il Chievo di domani alle 15, nella lotta scudetto. C'è un pericolo su tutti nella squadra campana, che ha siglato una doppietta nell'ultima sfida giocata contro il Verona. Si tratta di Cheick Diabaté, attaccante classe '88, soprannominato Le Monstre, il mostro, per via della sua impressionante stazza fisica. I bianconeri dovranno starci attenti, per evitare sorprese.