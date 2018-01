Non è piaciuta molto agli juventini la designazione di Fabio Maresca come direttore di gara in Chievo-Juventus. L'arbitro della sezione di Napoli non è gradito alla tifoseria bianconera che si è già scatenata sui social: la domanda più ricorrente (e pacata) è se non ci fosse una designazione migliore visto le tensioni tra Juve e Napoli fuori dal campo. Il problema risiederebbe nelle origini napoletane dell'arbitro, la Juve però non dovrebbe temere la sua direzione: nei due precedenti match arbitrati da Maresca (ovvero contro il Cagliari in campionato e contro il Genoa in Coppa Italia) i bianconeri hanno sempre vinto. Nel match contro il Cagliari, però, Maresca concesse per la prima volta un rigore con il Var contro la Juve (sbagliato poi da Farias), precedente che non gioca a favore della simpatia bianconera verso di lui. Il Chievo è tranquillo: in campionato, con Maresca, ha strappato un pareggio alla Roma a reti inviolate.