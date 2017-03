In silenzio, sta scalando le gerarchie in quella lotta di altissimo valore qual è quella che conduce alla coppia di centrali titolari della Juve. Mehdi Benatia è stato in ballottaggio fino all'ultimo con Giorgio Chiellini prima della sfida con l'Udinese ed ora che allo Stadium arriva il Milan ecco che il marocchino rimane il favorito numero uno per affiancare Leonardo Bonucci. Comunque vada, Allegri in ogni caso cadrà in piedi considerando come le alternative rispondano al nome di Andrea Barzagli e Daniele Rugani: in sostanza i cinque difensori più forti della serie A, li ha tutti a disposizione il tecnico bianconero.