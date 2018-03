Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione delle Discriminazioni Razziali e la Juventus ribadisce il proprio impegno a tal riguardo con un comunicato ufficiale che espone i prossimi impegni in casa bianconera:



"Partendo dalla giornata di oggi, mercoledì 21 marzo, in occasione della quale, presso lo Juventus Museum è stato realizzato un inedito laboratorio educativo: una proposta formativa creata ad hoc per scoprire e far riflettere sulla discriminazione razziale e sui diritti umani, legando il concetto del “diverso da noi” a un momento di crescita personale, di scoperta e fonte di ricchezza.



Questa iniziativa, a titolo gratuito per tutti partecipanti, coinvolgerà a partire da oggi durante il mattino un totale circa 90 alunni e alunne di alcuni Istituti della scuola primaria aderenti al progetto Gioca con Me.



Venerdì 23 marzo, invece, i ragazzi della prima, terza e quinta classe dello Juventus College saranno i protagonisti di un’altra attività organizzata da Juventus in collaborazione con il Polo del ‘900, innovativo centro culturale di Torino aperto alla cittadinanza e rivolto soprattutto alle giovani generazioni e ai nuovi cittadini.



L’obiettivo del percorso Dalle leggi razziali alla Costituzione Italiana sarà di accompagnare i ragazzi a comprendere due momenti cruciali della storia del Novecento, quali l’emanazione delle leggi razziali, nel 1938 e la promulgazione della Costituzione Italiana, nel 1948 per favorire una riflessione sui diritti e le libertà fondamentali della persona.



Infine, in occasione di questa importante Giornata, Juventus annuncia in partnership con UNESCO il lancio di una campagna online che mira a mobilitare a vario titolo partner, giocatori, sostenitori, giovani e il pubblico in generale a condividere tramite i social testimonianze sul potere aggregativo del calcio.



La campagna partirà ufficialmente il 6 aprile in occasione della Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace".