La Juventus si è allenata questa mattina al Training Center di Vinovo. Questo il recap in un comunicato del sito ufficiale bianconero.



"È stata un'intensa mattinata di lavoro tecnico e tattico quella dei bianconeri, scesi in campo quest'oggi al Training Center per preparare al meglio la sfida di campionato in programma lunedì sera all'Allianz Stadium contro il Genoa.



Daniele Rugani ha effettuato allenamento personalizzato a causa di una gastroenterite febbrile di cui ha sofferto negli ultimi due giorni.



Il "Monday Night Match" contro i rossoblù è sempre più vicino ed anche domani i ragazzi si ritroveranno al Training Center per la sessione pomeridiana di rifinitura: precedentemente, mister Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. L'appuntamento è al Media Center per le ore 12".