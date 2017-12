Può scoppiare un caso dietro l'altro, può partire un big dietro l'altro, può resistere ad una critica dietro l'altro. Alla fine, però, la Juve è sempre lì. Anche in questa stagione, arrivati a Natale, la Juve si è già messa alle spalle i problemi della difesa, quelli dei passaggi a vuoto, quelli di un mercato di alto livello ma forse incompleto. Ed è sempre lì. Appena un punto indietro al Napoli, ma con la consapevolezza di essere ancora più forte e forse la più forte. Nonostante persino qualche caso interno che non smette di tenere banco: gli ultimi in ordine cronologico riguardano Alex Sandro e Dybala, mica due scartine. La Joya andrà recuperata, punto e basta, in un modo o nell'altro. Il brasiliano invece potrebbe addirittura partire già a gennaio in caso di offerta ritenuta congrua, cioè dai 50 milioni in su. Trasformando, in tal caso, il mercato di riparazione che la Juve solitamente sfrutta solo per le operazioni di contorno o per il futuro in una finestra dove mettere a segno colpi importanti.

SOTTO L'ALBERO – Ci sono prima di tutto dei terzini sotto l'albero della Juve. A sinistra, solo in caso di partenza di Alex Sandro, la prima scelta rimane Emerson Palmieri: i contro sono legati ad una valutazione ancora molto alta nonostante l'infortunio (oltre 20 milioni più bonus) e alla tenuta del ginocchio post-intervento al crociato. Appena dietro c'è Spinazzola, con l'Atalanta che fa muro rimandando il rientro alla base a fine stagione. E poi c'è Matteo Darmian, prima scelta anche a destra se solo Lichtsteiner dovesse accettare l'idea di interrompere la propria avventura in bianconero con sei mesi d'anticipo. Terzini, ma non solo. Guardando appena un po' più in là, sono già partite le grandi manovre per il centrocampo. Di Emre Can ormai si sa tutto, la Juve è in pressing da mesi e il rinnovo col Liverpool non arriva: la concorrenza del City fa paura, i bianconeri restano in pole e attendono il momento giusto per l'accelerata finale. Allo stesso tempo si lavora con sempre maggior frequenza per trasformare Bryan Cristante nel primo vero acquisto del 2018: il piano è sempre lo stesso, acquisto anticipato a gennaio e giocatore lasciato in prestito per altri sei mesi all'Atalanta, che appena possibile riscatterà il cartellino dal Benfica per 4 milioni. Le cifre per il prossimo trasferimento sono già salite in maniera esponenziale: si viaggia oltre i 25 milioni più bonus, anche Roma e Inter inseguono Cristante ma la Juve è sempre in prima linea.



@NicolaBalice