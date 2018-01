Sami Khedira è a un bivio. Il centrocampista della Juventus non è così brillante nell'ultimo periodo, eppure a lui Allegri non rinuncia mai. Ma cosa farà il tedesco a fine anno? Il suo futuro è un vero rebus: c'è l'MLS in prima linea tra le offerte estere, ma il suo contratto con la Juve scadrà solo nel 2019.



Come riferisce Tuttosport, infatti, c'è una seconda ipotesi: fare da "chioccia" al compagno di Nazionale Emre Can, qualora arrivi a giugno. Nelle prossime settimane la Juve e il suo entourage si troveranno per discuterne.